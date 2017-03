Une application pour trouver facilement une place de parking

Cpark, c’est le nom de cette nouvelle application sur smartphone qui permet aux bruxellois de trouver en coup d’œil les zones de parking, payantes ou non. L’application donne également des informations sur l’heure et la fréquence des contrôles. Cpark a déjà séduit plus de 1.000 bruxellois en une semaine à peine.

Reportage de Martin Caulier et Marjorie Fellinger