Une application pour signaler les problèmes que rencontrent les cyclistes à Bruxelles

Les cyclistes sont de plus en plus nombreux à Bruxelles. Et du coup, le nombre d’accidents augmente aussi. Pour sécuriser les zones, deux ASBL ont mis au point une application appelée « Ping if you care« . Le principe est simple. Le cycliste reçoit un pinger (un bouton intelligent). Dès qu’il rencontre un obstacle, il appuie sur ce bouton attaché au guidon. Ensuite, sur l’application, il peut ajouter un commentaire pour expliquer quel était le danger qu’il a rencontré (trou, aspect glissant, chaussée mal éclairée, endroit dangereux…). L’objectif à terme est d’améliorer la sécurité des cyclistes à Bruxelles. Si cela vous intéresse, voici le site. En août, les concepteurs entameront une 2ème phase test et ils cherchent des volontaires.

A venir : REPORTAGE de Yolaine de Kerchove, Valentin De Meulenaere et de Niels d’Haegeleer