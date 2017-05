Une application pour mieux informer les usagers les plus précarisés

L’application mobile « Le bon plan » vient d’être lancée. C’est une initiative de l’ASBL DUNE, une ASBL active dans la réduction des risques liés aux usages de drogues. L’application reprend les différents points d’assistance sociale et médicale de première ligne. Elle a pour objectif d’aider les usagers les plus précarisés à disposer plus facilement des ressources du secteur associatif bruxellois. Cette application s’accompagne d’un agenda papier doublé d’un répertoire et d’un plan de Bruxelles.

Reportage d’Elisabeth Groutars et Antoine Vander Straeten