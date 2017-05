Un voyageur sur cinq à Brussels Airport y est en transit

Ces dernières années, le rôle de Brussels Airport en tant qu’aéroport de correspondance s’est fortement développé. Ainsi, l’an dernier, un voyageur sur cinq (19%) n’avait pas Zaventem comme point de départ ou d’arrivée de son déplacement. La part de passagers en transit y a d’ailleurs doublé depuis 2009 (9,5%), ressort-il du BRUtrends 2016, une publication annuelle de l’aéroport passant en revue ses principaux chiffres et tendances.

Quelque 4,15 millions des 21,8 millions de passagers passés par Brussels Airport ont donc été enregistrés l’an dernier en tant que voyageurs en transit, c’est-à-dire qui provenaient d’une destination étrangère et embarquaient dans un autre vol à Zaventem. Ce chiffre est 4,6% plus élevé qu’en 2015 alors que Brussels Airport a accueilli 7% de personnes en moins à la suite des attentats du 22 mars et de leurs conséquences. Excepté en 2013, la hausse des passagers en transit est récurrente et augmente plus fortement que celles du nombre total de voyageurs passant par l’aéroport bruxellois.

Le phénomène a plusieurs origines. Brussels Airport l’explique notamment par l’ouverture, ces dernières années, de plusieurs nouvelles liaisons intercontinentales (Washington, New York, Toronto et plusieurs destinations africaines) par Brussels Airlines, son principal client. Celles-ci attirent à chaque fois des passagers en transit. La compagnie aérienne belge a en outre rejoint la Star Alliance, ce qui permet plus facilement à un voyageur de faire une correspondance à Bruxelles et d’y monter à bord d’un avion d’un autre membre de cette alliance aéronautique (comme United Airlines, Air Canada ou ANA). Les vols depuis et vers Brussels Airport ont par ailleurs été mieux coordonnés afin de faciliter ces transits.

Le « BRUtrends » 2016 laisse encore apparaître que Barcelone est à nouveau la destination européenne la plus populaire pour les passagers au départ de Zaventem. Ils étaient en effet 889.180 à s’être rendus en Catalogne l’an dernier. Madrid et Rome complètent le podium. Au niveau intercontinental, c’est New York qui l’emporte (441.212), devant Tel Aviv et Washington. Enfin, la plupart des vols cargo ont pris la direction de Leipzig et de Cincinnati, pour ce qui concerne les liaisons en dehors du Vieux Continent. (Belga)