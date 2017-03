Un très vieil atlas belge pourrait être vendu à Donald Trump. L’atlas a été écrit en latin par le Louvaniste Cornelius Wytfliet au 16e siècle. Il est estimé à 10 000 euros. Il regroupe 18 cartes de l’Amérique du Nord et du Sud mais aussi une carte du monde. Cette publication intervient seulement un siècle après la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb. L’ouvrage sera mis aux enchères le 21 mars à l’hôtel de ventes Horta à Schaerbeek. L’ambassade américaine de Bruxelles et la maison de vente aux enchères Henri Godts ont prévenu Donald Trump de cette vente. On ne sait toujours pas si le président américain est intéressé…

(Images : Bruzz)