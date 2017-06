Un témoin menotté « sans raison » et « d’une façon sauvage » à Anderlecht

Ce vendredi vers 17 heures, une altercation a eu lieu entre un chauffeur de bus De Lijn et un automobiliste, à hauteur de la chaussée de Ninove à Anderlecht. Un délégué syndical, Abdelmajid El Atrouss, est témoin de cet incident. D’après la CGSP Cheminot de Bruxelles, ce témoin aurait été menotté « sans raison » et « d’une façon sauvage ». Sa famille a subi également des violences policières. Le délégué a été emmené au commissariat d’Anderlecht où il a été relâché après 30 minutes. Aujourd’hui, lui et sa famille sont encore sous le choc. La régionale CGSP cheminots de Bruxelles dénonce la répression policière et le racisme dont il a été victime.

Une vidéo de cette violente arrestation est en ligne sur la page Facebook « Parole de cheminots ». Elle a déjà été vue plus de 17 000 fois.