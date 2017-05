Un syllabus destiné aux réfugiés fait polémique : « Papa jette une bombe »

Catherine Lemaire, une Anderlechtoise venant en aide à un réfugié irakien, a été surprise de découvrir dans le syllabus fourni par le centre de Promotion sociale Erasme d’Anderlecht des phrases qu’elle juge « inadmissibles » dans un tel livre.

« Papa jette une bombe et va en prison », « J’avale une tartine en prison », « Tu me montres la prison », « Il a jeté une bombe et va en prison »… Voici les diverses phrases que les personnes inscrites à ces cours destinés à l’apprentissage du français, doivent apprendre et lire à haute voix. Catherine, qui aide Raad Alazzawi, un réfugié irakien, s’est insurgée contre ce syllabus, dans une publication largement partagée sur Facebook.

« C’est proprement inadmissible. Est-on vraiment conscient qu’il s’agit de matériel didactique proposé par un pays d’accueil en vue de l’insertion« , s’étonne-t-elle.

Le directeur du centre Erasme, Bernard Delécluse, affirme que ce syllabus est bien distribué aux personnes en processus d’insertion mais sera changé pour la rentrée prochaine.

Images de Marie Berckvens et Anaïs Letiexhe.