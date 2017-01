Un superviseur désigné au service éloignements de la police fédérale

« Suite à l’audit du service éloignements et après avoir consulté le directeur général de la police administrative, le directeur de la police aéronautique et le chef de service de la police aéronautique de Zaventem, la commissaire générale de la police fédérale, Catherine De Bolle, a pris des mesures dans l’intérêt du fonctionnement de ce service », annonce la police fédérale jeudi dans un communiqué.

Un superviseur est ainsi désigné pour cette unité. Par ailleurs, le service qui organise le planning et la réservation des déplacements de service est dissocié et séparé d’un point de vue fonctionnel des membres du personnel chargés effectivement de l’exécution des éloignements. Enfin, le système de rotation prévu pour les membres du personnel qui assurent les escortes fait l’objet d’une évaluation et sera adapté si nécessaire.

La police fédérale collaborera pleinement à l’enquête que l’Inspection générale mène à la demande de la commissaire générale, conclut le communiqué. Ces trois mesures rendues publiques font suite au scandale entourant ce service chargé de l’expulsion de personnes en séjour illégal sur le territoire belge. La chaîne VTM avait révélé lundi le contenu d’un audit accablant. Certains des « escorteurs », ces agents qui accompagnent les étrangers pendant leur vol retour, profiteraient de leur mission pour revenir en Belgique via des destinations de vacances telles que Dubaï ou Bangkok, voyager en classe business, réserver des chambres d’hôtel au prix élevé ou même recourir à des prostituées. Le tout aux frais de l’Office des étrangers, qui ordonne les opérations de rapatriement. (Belga)