Un succès pour la 3ième édition de la Nuit du Conte

Pour la troisième fois à Bruxelles, il était possible de rêver tout éveillé. La Nuit du conte se tenait en effet la nuit du 7 janvier 2017 à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek. Au programme des spectacles de contes drôles, fantastiques, musicaux et merveilleux pour petits et grands. Cette année conteurs et musiciens ont partagé la scène pour proposer au public une douzaine de spectacles.

Une troisième édition qui a fait rêver près de 300 personnes, un succès selon les organisateurs de l’évènement.

Reportage: Jeremy Audouard