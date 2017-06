Un sommet européen bloquera le quartier Schuman ces 22 et 23 juin

Le Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne se tiendra à Bruxelles dans les bâtiments du Conseil européen, rue de la Loi. Le Conseil devra examiner les derniers développements concernant le Brexit.

Comme lors de chaque sommet, les forces de l’ordre installeront un périmètre de sécurité. Seules les personnes autorisées pourront y pénétrer.

La zone sera mise en place sur le rond-point Schuman, sur la rue de la Loi entre le rond-point Schuman et le boulevard de Charlemagne, rue Froissart (entre le rond-point Schuman et la rue Juste Lipse) et la rue Juste Lispe. Seuls les véhicules accrédités par les services du Conseil de l’Union européenne et par les services de police pourront accéder au périmètre de sécurité. Le stationnement sera interdit en surface. (Photo: Google Map)