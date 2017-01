Un réveillon du Nouvel an sous haute surveillance et dans une ambiance joviale à Bruxelles

Les festivités de la Saint-Sylvestre dont le traditionnel feu d’artifice, se sont déroulées dans une ambiance festive et familiale dans le centre de Bruxelles, a indiqué dimanche Olivier Mees, directeur de Brussels Major Events, qui organisait les animations. Si le bilan chiffré des festivités n’est pas encore connu, ses organisateurs estiment que ce fut un succès et avoir remporté leur pari: animer les boulevards du centre de la capitale et fédérer le public autour d’un événement convivial tout au long de la soirée. La police locale n’a pour sa part pas déploré d’incidents.

Les animations du réveillon du Nouvel An ont débuté à 20h00 à Bruxelles sur le piétonnier sous la forme de Dundu, de grandes marionnettes scintillantes au corps flexible et transparent, qui ont déambulé entre la Bourse et la place De Brouckère. Un DJ a ensuite fait danser la foule. Aux douze coups de minuit, le ciel bruxellois a été illuminé par le traditionnel feu d’artifice, annulé l’an dernier en raison de la menace terroriste. « La soirée fut un succès et notre objectif de fédérer des gens dans le centre de Bruxelles autour d’un événement festif et familial, réussi.

La place De Brouckère était noire de monde et un public très nombreux était également présent aux abords de la Bourse. L’ambiance était très détendue et c’était bon de revoir Bruxelles danser et bouger », a indiqué Olivier Mees à Belga. Un dispositif de sécurité adapté à l’événement était mis en place puisqu’à partir de 19h00 et des contrôles et fouilles systématiques aux entrées ont été effectués. La police locale n’a fait état d’aucun incident. (Belga)