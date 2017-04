Un projet de nouvel abattoir à Anderlecht d’ici 2023

La société Abattoir a l’intention de construire un tout nouvel abattoir à Anderlecht d’ici 2023, à l’endroit de celui actuellement en place, rapporte lundi le site de Bruzz. Le projet respecte le « masterplan » qui a été rédigé dans la foulée de la construction du Foodmet, inauguré il y a deux ans.

Il ressortait de ce plan qu’il serait préférable à moyen terme de rassembler l’activité d’abattage sous un nouveau bâtiment plus compact, se développant en étages. Actuellement, l’activité se fait sur le même niveau dans des locaux contigus. « On peut exploiter la grande superficie actuelle de façon plus efficace. Les locaux sont établis les uns à côté des autres et c’est une manière d’utiliser l’espace particulièrement inintéressante », a commenté un porte-parole d’Abattoir à l’agence Belga. De nombreux bâtiments datent des années ’80 et une modernisation est bienvenue. La nouvelle infrastructure se voudra moins énergivore et permettra une approche didactique de l’activité. Le projet en est encore au stade de la concertation. Le concours d’architectes devrait être lancé d’ici la fin de l’année. (Belga)