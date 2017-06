Un projet bruxellois remporte le premier prix Agoria eHealth Award 2017

BruSafe + a remporté le premier prix Agoria eHealth Award 2017. Ce projet est développé par Abrumet. Il permet la connexion de tous les prestataires de soins de la première ligne aux informations santé de 450.000 Bruxellois. Le Réseau Santé Bruxellois (RSB) permettra le partage sécurisé entre prestataires de soins et hôpitaux de la Région, de l’information médicale relative à un patient averti et consentant. Il autorise également une entreprise qui satisfait les conditions d’interopérabilité, de se connecter aux autres réseaux européens. A titre d’exemple, un Bruxellois soigné en France peut, via le réseau accéder à ses données médicales. Cet avantage donne aussi de la visibilité aux startups bruxelloises et ouvre la voie d’un déploiement international.

« Nous sommes extrêmement fiers du prix remis à ce projet et rendu possible grâce aux pouvoir publics bruxellois et notamment à la Commission Communautaire Commune. Nous avons octroyé un subside de 2.139.000 € à Abrumet pour développer le projet BruSafe et faire en sorte qu’il soit compatible avec les standards internationaux. Il faut que le Réseau Santé Bruxellois et Abrumet continuent à être à la pointe de l’innovation et de la technologie au bénéfice de la santé de tous les Bruxellois », déclarent Didier Gosuin et Guy Vanhengel, Ministres bruxellois de la Santé.