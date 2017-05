Un professeur de l’ULB remporte un Cancer Research Award

La Fondation contre le Cancer remettait hier soir ses premiers Cancer Research Awards. Dans la catégorie « Recherche Fondamentale », le prix est revenu au professeur Cédric Blanpain, de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) pour le projet intitulé « Mechanisms regulating metastasis-initiating cells in squamous cell carcinoma ».

« Nous essayerons de mieux comprendre quelles sont les caractéristiques cellulaires et moléculaires des cellules cancéreuses qui quittent la tumeur et passent dans la circulation sanguine, comment la cellule cancéreuse choisit quels types d’organes elle va coloniser, et quels sont les mécanismes associés à la colonisation de ces organes cibles », a indiqué le Pr Blanpain.

Un Award a également été décerné dans la catégorie « Recherche Translationnelle et Clinique » au professeur Diether Lambrechts, de la Katholieke Universiteit Leuven (KUL), pour ses recherches sur le thème « A Nanopore Long-read Sequencing-based Approach to more Accurately Detect Predictive Biomarkers for Cancer Immunotherapy ».

Par ailleurs, la soirée de jeudi était aussi celle de la remise des « Grants scientifiques », événement bisannuel de la Fondation contre le Cancer qui clôture un appel à projets lancé auprès des chercheurs belges en oncologie. La procédure de sélection a permis de retenir 74 lauréats. Ils se partageront le montant total record de 21,6 millions d’euros, somme mise à disposition par les donateurs et la Fondation. (Belga)