Un premier vol de Brussels Airlines s’envole vers Mumbai

La Belgique dispose à nouveau d’une ligne directe avec l’Inde depuis ce jeudi. Vers 10h45, un vol Brussels Airlines quittera Zaventem pour Mumbai, nouvelle destination long-courrier de la compagnie aérienne.

La compagnie indienne Jet Airways a relié Bruxelles à l’Inde durant plusieurs années, avant de déménager ses activités vers l’aéroport de Schiphol en mars 2016. Après avoir repris début avril la liaison de Jet Airways avec Toronto, Brussels Airlines a annoncé l’été dernier que la compagnie assurerait également les vols vers Bombay dès mars 2017. Depuis ce jeudi, la compagnie assure cinq vols aller-retour par semaine entre Bruxelles et la métropole indienne. Ces vols de moins de 9 heures sont effectués avec un Airbus A330 qui peut accueillir 262 voyageurs. Pour ce premier voyage vers l’Inde, Brussels Airlines transportera 241 personnes, précise la compagnie. « Le succès de cette route permettra de savoir si l’Asie peut devenir un nouveau pilier dans notre réseau, comme l’est devenue l’Amérique du Nord depuis le lancement de New York en 2012 puis de Washington et de Toronto« , indique le CEO Bernard Gustin. (Belga)