Un portail pour faciliter l’accès aux documents administratifs bruxellois va bientôt être mis en place

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et la secrétaire d’Etat en charge de la Fonction publique, Fadila Laanan (PS) ont chargé conjointement Easybrussels, l’agence en charge de la simplification administrative, de plancher sur la création d’un portail régional destiné à faciliter les démarches administratives, pour les citoyens et les entreprises. Celui-ci sera mis en ligne en 2018.

Selon le ministre-président bruxellois, ce portail pourra ainsi orienter les citoyens de façon claire vers la démarche adéquate. Il sera une porte d’entrée unique vers toutes les administrations bruxelloises, simplifiant la vie des habitants et facilitant les projets des entreprises.

Selon Fadila Laanan, ce projet de « catalogue des démarches » fait partie des priorités du plan bruxellois de simplification administrative 2015-2020, validé par le gouvernement régional bruxellois en mars 2016. Les développements informatiques et les inventaires des démarches sont déjà en cours en vue d’une mise en ligne programmée pour le printemps 2018.

Ce projet, dont les données seront ouvertes, viendra compléter l’inventaire Open Data qui vise par ailleurs à mettre à disposition du public l’ensemble des données administratives à caractère non personnel. « L’accès par les citoyens ou les entreprises à toutes ces données assurera une plus grande transparence du fonctionnement des pouvoirs publics et une augmentation de leur efficacité. Ceci sera favorable aussi au développement économique de notre Région », a conclu le ministre-président bruxellois, dans un communiqué diffusé lundi. (Belga)