Un peu de Pink Floyd dans le Hall de la Gare Bruxelles-Midi ce week-end

Roger Waters, le membre fondateur du légendaire groupe de Rock, Pink Floyd sera immortalisé par l’artiste belge NOIR Artist dans le Hall de la Gare du Midi à Bruxelles le 2 et 3 juin.

25 années se sont écoulées depuis le dernier album studio de Roger Waters. L’ancien de Pink Floyd nous revient enfin ce vendredi 2 juin avec un tout nouvel opus solo intitule “Is This The Life We Really Want?”.

Afin de marquer le coup, Sony Music Belgique collabore de nouveau avec le peintre muraliste liégeois NOIR Artist. Les 2 et 3 juin, une peinture monumentale inspirée par l’artwork reconnaissable de l’album verra le jour dans la Gare du Midi, à Bruxelles (entrée Place Horta). Les fans de Roger Waters sont donc attendus ces vendredi et samedi pour assister à la création de cette peinture en live: vendredi de 8 à 16 heures et samedi de 10 à 16 heures.

Plus d’infos sur:

Roger Waters : www.rogerwaters.com – Les premiers titres du nouvel album sur Spotify