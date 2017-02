Un nouvel espace de travail numérique partagé à la gare de Bruxelles-Central

Un nouvel espace dédié au numérique verra la jour à l’automne prochain à la gare de Bruxelles-Central. Baptisé BeCentral, cet espace actuellement inoccupé accueillera des laboratoires numériques, des salles de lecture ainsi que des espaces de réunions et de travail.

BeCentral prendra place dans un espace de 2.000 mètres carrés situé au-dessus de la gare. Il comprendra deux étages dont le premier sera visible au-dessus du grand panneau d’affichage des horaires des trains. Le premier étage sera dédié aux personnes de passage pour des projets courts et pour des workshops, a détaillé mardi Baudouin de Troostembergh, CEO de BeCentral. Le deuxième étage sera réservé aux projets plus longs, de deux mois jusqu’à un an. De plus, dès la fin du mois de mars, l’école de programmation gratuite BeCode y prendra ses quartiers. « L’objectif est d’en faire un espace ouvert à tous« , a affirmé le ministre de l’Agenda numérique Alexander De Croo. « BeCentral offre un espace pour les start-ups. Des écoles viendront sans doute ici pour se mettre dans le bain, au lieu d’aller en classe de forêt par exemple. Be Central pourra aussi accueillir des quinquagénaires désireux de changer de carrière. » BeCentral a signé une concession de 10 ans avec la SNCB. « La numérisation est omniprésente dans notre société. A la SNCB aussi, de nouvelles technologies numériques sont sans cesse mises en oeuvre et contribuent à un meilleur service à la clientèle et à une efficacité accrue. Nous apportons volontiers notre concours au projet BeCentral. Bruxelles-Central est l’endroit idéal pour ce hub technologique, grâce à son excellente accessibilité en train« , a indiqué de son côté Jo Cornu, CEO de la SNCB. Le projet est une initiative de 28 experts issus de start-ups, d’universités, ou ayant une expérience professionnelle chez de grands acteurs technologiques ou sur internet. (Belga)