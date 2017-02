Un nouveau site destiné aux victimes d’infraction pénale

Le ministre francophone en charge des Maisons de Justice, Rachid Madrane (PS), a officiellement lancé mercredi le nouveau site victimes.be, qui doit aider les victimes d’infraction pénale à trouver de l’aide et à être dirigées vers les services adéquats. « On est actuellement dans une situation où ce sont les victimes qui doivent aller vers l’Etat pour obtenir de l’aide alors que ce devrait être l’inverse », a plaidé le ministre.

La Fédération Wallonie-Bruxelles est devenue compétente en matière d’accueil et d’aide aux victimes dans le cadre de la sixième réforme de l’Etat. Rachid Madrane, qui a hérité de cette casquette, constate que la fragmentation des attributions entre les niveaux de pouvoir rend encore plus complexe la tâche des victimes et de leurs proches, qui sont déjà très affectés par ce qui leur est arrivé.

Le site victimes.be entend notamment combler le vide laissé par la disparition du site du Forum National en simplifiant la vie des victimes et en les informant des différents services qui sont à leur disposition.

« L’ensemble des étapes auxquelles une victime peut être confrontée, du dépôt de plainte à l’indemnisation, y sont expliquées », a indiqué le ministre Madrane. Celui-ci en a profité pour lancer un appel à la coopération au ministre de la Justice Koen Geens et aux autorités fédérales, toujours compétentes en matière d’assistance aux victimes, pour la mise en place d’un numéro vert au niveau fédéral et d’un guichet unique centralisant toutes les informations à destination des victimes d’attentats. Il a aussi proposé à ses homologues flamand Jo Vandeurzen et germanophone Antonios Antoniadis d’élargir le site victimes.be aux autres Communautés du pays. (Belga)

Plus d’informations : www.victimes.cfwb.be