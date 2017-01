Un nouveau quartier s’ajoute à la programmation de Nuit blanche

Le 7 octobre prochain, l’évènement culturel artistique et populaire Nuit blanche investira le quartier des Libertés, autour du Parc de Bruxelles, sur le thème des jeux de pouvoir.



« En 2016, Nuit blanche s’installait dans le quartier européen. Cette année, Nuit blanche poursuit sa décentralisation et invite les artistes et le public à investir le quartier des Libertés, anciennement Notre-Dame aux Neiges » explique Karine Lalieux, échevine de la Culture de la Ville de Bruxelles. « Après la thématique des frontières, Nuit blanche se frotte aux jeux de pouvoir et continue d’interroger notre société par le biais de l’art contemporain ».

Encadrés par le Palais de la Nation, le 16 rue de la Loi, le Parlement flamand et celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les abords du Parc de Bruxelles concentrent de nombreux centres décisionnaires. Ils abritent aussi d’autres incarnations du pouvoir et du contre-pouvoir : la royauté, la religion, la finance, les cercles d’affaires, les lobbies ou encore les médias. Au-delà de la sphère publique, les jeux d’influence régissent aussi les rapports quotidiens. Ce sont ces multiples expressions du pouvoir que la prochaine édition de Nuit blanche souhaite décliner.

Parcours d’art contemporain gratuit, Nuit blanche présente des œuvres très diversifiées en espace public, dans des lieux connus ou plus confidentiels. Chaque année, le parcours change et plusieurs milliers de visiteurs se pressent pour découvrir les interventions artistiques. Sa formule accessible, innovante et participative en fait son succès depuis bientôt plus de 14 éditions.