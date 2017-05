Un nouveau marché dédié aux produits locaux et au commerce durable a été lancé à Berchem-Sainte-Agathe. Tous les mercredis, le marché de l’Allée Verte proposera des produits de haute qualité qui répondent à des critères de durabilité. Les producteurs ne proposent que leurs propres productions et fonctionnent en cycle court et en recyclant le plus possible.

Images de Nicolas Scheenaerts.