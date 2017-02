Un nombre exceptionnel de voitures neuves immatriculées en janvier

En janvier, 51.701 voitures neuves ont été immatriculées en Belgique, soit 16,6% de plus que lors du même mois de l’année précédente. C’est également le chiffre le plus élevé pour un mois de janvier depuis l’année record de 2011, a indiqué la Febiac, la Fédération belge de l’Automobile et du Cycle.

Les immatriculations des véhicules utilitaires légers ont également enregistré une hausse de 14,4% lors du mois dernier contrairement aux véhicules utilitaires lourds qui accusent une baisse de 21,8% pour les moins de 16 tonnes et de 2,9% pour ceux de plus de 16 tonnes. Enfin, l’immatriculation des deux-roues motorisés affiche un recul de 24,3%. (Belga)