Un médiateur du commerce et un site en cas de litige d’un client avec un commerçant

Le secteur du commerce a mis en place un ombudsman ou médiateur, et un site dédiée à la médiation, qui permet aujourd’hui au consommateur de déposer une réclamation s’il a rencontré un problème exceptionnel auprès d’un commerçant. Plus de 40 chaînes (plus ou moins 4000 magasins), ont décidé d’adhérer au service. Des conciliateurs indépendants examineront les plaintes et, le cas échéant, élaboreront une proposition de médiation. Cette procédure est gratuite pour le consommateur. Elle est financée par les commerçants qui se sont enregistrés.

Image et interview : Nicolas Franchomme