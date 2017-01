Un JT quotidien commun pour les télés locales au printemps 2017

La Fédération des Télés locales Wallonie-Bruxelles (FTL) dresse le bilan des actions menées depuis la remise au ministre en charge des médias Jean-Claude Marcourt, en juin 2016, de son « livre blanc », dans lequel elle définit, entre autres, de nouvelles synergies entre les télés locales. La FTL y dévoile aussi de nouveaux projets, dont la création d’un JT quotidien commun aux télés locales.

Alain Mager, président de la FTL, se réjouit d’avoir trouvé « une paix financière » entre les télés locales, grâce au nouveau système de répartition des subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles, adopté fin 2016. Le lancement d’un journal des régions quotidien, baptisé « Vivre ici », est par ailleurs annoncé pour le printemps 2017. Diffusé du lundi au vendredi, à midi, sur les douze télés locales, il proposera une sélection de reportages des journaux télévisés des télés locales susceptibles de concerner tous les téléspectateurs de Wallonie et de Bruxelles. Il s’agira de la première collaboration quotidienne entre les douze télés locales. Par ailleurs, une nouvelle émission « Volley Games » dédiée au volley-ball sera produite et diffusée par les onze télés locales de Wallonie chaque vendredi, à partir du 17 février et jusqu’au 28 avril. La FTL annonce aussi avoir noué un partenariat avec Wallimage pour diffuser une fois par mois, un long métrage issu de la production wallonne, sur l’ensemble du réseau des télés locales. Le déploiement de l’opération « Télédon » visant à sensibiliser aux dons d’organes et de sang sur l’ensemble de la Wallonie et de Bruxelles, la poursuite de la numérisation des archives des télés locales et l’organisation d’évènements numériques, figurent également parmi d’autres projets qui seront réalisés en 2017. (Belga)