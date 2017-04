On le sait, le domaine royal de Laeken est inaccessible au public. 186 hectares exclusivement réservés à la famille royale. Certains bruxellois y voient un véritable gâchis et on donc décidé d’organiser un jogging autour du parc, en espérant un jour pouvoir y faire leur jogging à l’intérieur.

Reportage: Jean-Michel Herbint et Marjorie Fellinger