Un jeune de 17 ans est à l’origine du mouvement de panique rue Neuve

Suite au mouvement de panique vendredi en fin de journée, le parquet de Bruxelles donne plus de précisions sur les causes de cette agitation. Vendredi après-midi, deux jeunes sont entrés dans un magasin de vêtements dans le Rue Neuve. L’un d’eux a pris un t-shirt et s’est rendu dans la cabine d’essayage. Il en est ensuite sorti et a tenté de voler le t-shirt, dont il avait arraché l’anti-vol. Lorsqu’il a été interpellé par une vendeuse, il s’est enfuit en courant.

Il a été arrêté par un agent de sécurité à la sortie du magasin. Lorsque cet agent a voulu le retenir en attendant l’arrivée des services de police, le suspect a commencé à crier et a incité à l’émeute. Il a su se libérer en portant des coups à l’agent de sécurité et s’est enfui dans la station de métro City2, où il a finalement pu être maîtrisé par les services de police et des agents de sécurité. L’appel à l’émeute a engendré un mouvement physique d’un large groupe de jeunes présents vers les services de l’ordre, et a créé une panique. Deux personnes ont été conduits à l’hôpital mais ont été libérés déjà hier soir.

Pas de menace terroriste

Une enquête approfondie a eu lieu. Plusieurs auditions ont eu lieu, une enquête caméra, ainsi qu’une perquisition. Cette enquête a révélé que le suspect a bel et bien incité à l’émeute et porté des coups à l’agent de sécurité. Cependant, l’enquête n’a pas démontrée qu’il aurait proféré des menaces terroristes.

Le jeune, qui est âgé de 17 ans, est bien connu des services de police. Il a été déféré devant le juge de la jeunesse pour les faits de vol avec circonstances aggravantes et incitation à l’émeute, et il fait l’objet d’une mesure de placement en centre fermé.