Un jeune bruxellois condamné à 3 ans de prison pour avoir tenté le djihad

Jamal T., un jeune Bruxellois, a été condamné ce jeudi à trois ans de prison par la 70e chambre correctionnelle de Bruxelles pour tentative de participation aux activités d’un groupe terroriste. Selon la DH, il avait tenté de rejoindre la Syrie et les rangs de Daesh via la Turquie le 13 mars 2015.

La police prévenue par le père de Jamal T.

Averti de son absence alors qu’il était au travail, son père a découvert dans la chambre de son fils un mot déclarant qu’il se rendait dans un pays musulman sans plus d’explication. Le père a directement signalé la disparition de son fils. Mais Jamal T. avait déjà été interpellé à l’aéroport de Schipol aux Pays-Bas. selon les autorités hollandaises « il avait le profil type d’une personne voulant aller faire le djihad en Syrie ». Une semaine plus tard, il a été remis à la Belgique. La veille de son départ, il avait revendu son GSM qui a fini par être saisi par la police. Près de 3.800 SMS ont été effacés, ainsi que des textes et photographies relatifs à Daesh. Notamment, un message éloquent : « Je ne suis pas Charlie », en référence à l’attentat qui a décimé une partie de la rédaction du satirique Charlie Hebdo. (source : DH)