Un groupe de jeunes grenoblois en visite à Molenbeek

Un groupe d’adolescents d’une quinzaine d’années venus de Grenoble dans le sud-est de la France est en visite à Molenbeek toute cette semaine. Après une année horrible pour la commune et la stigmatisation d’une partie de la population après les attentats de Paris et de Bruxelles, l’initiative de la Maison des Jeunes Ouest est particulièrement positive. Les jeunes Français sont venus rencontrer les jeunes de Molenbeek et se rendre compte sur le terrain, que ce son, finalement des jeunes comme eux. Ni plus ni moins. Une opération qui vise à créer des liens, puisque les Molenbeekois se rendront à leur tour à Grenoble en avril prochain.