La friterie Antoine, bientôt détruite. C’est la conséquence de la rénovation de la place Jourdan. Un octogone qui fait partie du paysage depuis plus de 40 ans. Une occasion de moderniser l’établissement.

Les équipes et l’établissement déménagent donc dans un food truck provisoire, installé quelques mètres plus loin. Un espace plus moderne et plus grand.