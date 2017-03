Un duo féminin désormais à la tête du groupe Ecolo à la Ville de Bruxelles

Le groupe Ecolo-Groen au conseil communal de la Ville de Bruxelles a décidé de désigner un duo à la tête du groupe, en remplacement de Marie Nagy, démise jeudi soir de son mandat dans cette fonction. Zoubida Jellab et Catherine Lemaitre assureront dès à présent la reprise de la fonction, ont annoncé vendredi les Verts de la Ville.

« Les co-cheffes de groupe souhaitent rétablir la confiance et le respect mutuel au sein du groupe afin de reconstruire une nouvelle dynamique collective de travail. Il est impératif et urgent de rassembler toutes nos forces vives et énergies dans un climat serein et positif. Les Bruxellois(es) attendent un projet de ville plus ambitieux qui rassemble sa diversité et sa richesse culturelle dans une ville inclusive, partagée et durable », ont-elles fait valoir, dans un communiqué. (Belga)