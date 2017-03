Un crowdfunding pour lancer Wilfried, un nouveau magazine politique

Wilfried , un nouveau magazine politique bientôt sur les rails ? Le titre Wilfried est évidemment un clin d’oeil à l’ancien Premier ministre Wilfried Martens. Le défi est de taille car la rédaction aimerait apporter de la fantaisie, de la distance et de la rigueur en étant aussi attractif par exemple qu’un épisode de la série télé House of Cards. Une campagne de crowdfunding vient d’être lancée visant non seulement à récolter les 30.000 euros nécessaires à la production du premier numéro mais aussi à construire une communauté de lecteurs. Dès 10 euros de don, le futur lecteur recevra donc le premier numéro de Wilfried, en avant-premièret.