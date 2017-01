Lundi, dans l’émission L’Interview, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Yvan Mayeur (PS), a traité de « cons », « crétins » et malveillants les personnes qui avaient critiqué, principalement sur les réseaux sociaux, l’accessibilité du centre depuis la mise en place du piétonnier. 24 heures plus tard, un commerçant situé non loin de la Bourse a déjà réagi via une affiche placardée sur sa devanture et disant « Monsieur Mayeur, je ne suis ni un con ni un crétin !!!«