Un chauffeur de bus de la Stib agressé par un passager à Schaerbeek

Un chauffeur de bus de la Stib a été agressé lundi à Schaerbeek par un passager qui avait été coincé par le système de fermeture des portes. Le suspect, âgé de 28 ans, a été interpellé pour coup et blessure volontaires, et a reconnu l’altercation, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles.

Une altercation verbale a éclaté lundi dans l’avenue Chazal à Schaerbeek entre un chauffeur de bus STIB et un passager qui avait été coincé par le système de fermeture des portes. Le passager, un homme âgé de 28 ans, aurait donné des coups au chauffeur et brisé la vitre de séparation du chauffeur. Quelques instants plus tard, il serait revenu avec un pavé à la main et a jeté son projectile en direction du chauffeur du bus qui n’a pas été atteint mais le pavé a occasionné des dégâts à un véhicule qui se trouvait à côté du bus. Le suspect a ensuite quitté les lieux en courant. Il a toutefois été rapidement reconnu sur la base d’une description fournie à la police locale. Un agent de quartier a interpellé le suspect qui a déclaré spontanément avoir eu une altercation quelques minutes plus tôt avec un chauffeur de bus. (Belga)