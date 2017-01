Un Brussels Jazz Festival élargi pour fêter le centième anniversaire du jazz

La 30e édition du Brussels Jazz Festival qui démarre aujourd’hui/jeudi, fêtera comme il se doit le centième anniversaire de ce genre musical. Le premier disque considéré comme étant du jazz est en effet sorti le 26 février 1917. Durant dix jours, le site de Flagey à Ixelles proposera des concerts, des lectures et des expositions. Roy Hargrove, le trompettiste mondialement connu et titulaire de deux Grammys Awards, donnera le concert d’ouverture jeudi soir à 20h15.

Tant des talents belges qu’internationaux seront à l’affiche du festival, dont Brzzvl, le groupe constitué autour du saxophoniste Vincent Brijs (vendredi à 22h30), ou le Mark Guiliana Jazz Quartet du batteur Mark Giuliana (samedi à 19h00). Le festival ne sera pas uniquement musical. Une exposition du photographe de jazz décédé en 2015 Johan Van Eycken et des lectures des chroniqueurs spécialisés Marc Danval et Marc Van den Hoof sur l’histoire du jazz sont également au programme. Le samedi 21 janvier dès 13h00, le work-shop Pop Up jazz Africa mettra en avant le musique afro-américaine. Le soirée de clôture aura lieu ce soir-là à 22h00 avec le DJ belge Buscemi (Belga).