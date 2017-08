Un apéro citoyen original pour demander un réaménagement de la rue de la Loi

Des nappes de pique-nique, un peu de verdure, un bar, des tables et des chaises… dans la rue de la Loi. C’est un apéro un peu particulier qui s’est organisé vendredi soir sur l’une des artères les plus fréquentées de Bruxelles. 400 cyclistes s’y sont donné rendez-vous pour occuper cet endroit symbolique et demander aux autorités un espace public mieux réparti, au profit des modes actifs et de la qualité de vie des Bruxellois.

La rue de la Loi, c’est plus de 900 cyclistes par heure en septembre dernier : une augmentation de 69 % en un an pour cette période sur ce qui représente aujourd’hui le deuxième axe cyclable de Bruxelles. Les associations déplorent le manque d’infrastructures. Dans une ambiance bon enfant, ils ont invité les décideurs politiques bruxellois à saisir l’opportunité qu’offrent les travaux actuels pour tester, à l’issue de ceux-ci, une nouvelle configuration à trois bandes et proposer sur cet axe un aménagement plus adapté pour les cyclistes et les piétons.