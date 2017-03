Un an après: Une minute de bruit sur l’ensemble du réseau Stib le 22 mars à 9h11

Le mercredi 22 mars prochain, à 9h11, l’ensemble du personnel de la Stib rendra hommage aux victimes des attentats qui ont frappé Bruxelles le 22 mars 2016 en organisant une minute de bruit sur l’ensemble du réseau, à l’arrêt, annonce mardi la société de transports bruxellois dans un communiqué.

Le mercredi 22 mars prochain, à 9h11, heure à laquelle un kamikaze s’est fait exploser un an plus tôt à la station de métro Maelbeek, l’ensemble du réseau Stib s’arrêtera durant une minute et le personnel fera une minute de bruit « pour montrer qu’il n’oublie pas mais reste debout, contre la haine et la terreur, et toujours présent pour Bruxelles. » La Stib invite l’ensemble de ses voyageurs à s’associer à son personnel, lors de cette action symbolique, en applaudissant. Une cérémonie, privée aura lieu au même moment dans la station touchée, en présence des représentants politiques, du Roi et de la Reine (Belga)