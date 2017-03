Un an après : environ 500 personnes ont commémoré les attentats à la Bourse

Environ 500 personnes se sont rassemblées mercredi midi devant la Bourse à Bruxelles pour rendre hommage aux victimes des attentats du 22 mars 2016 dans la capitale.

En ouverture de commémoration, le chœur de la Monnaie a joué des morceaux classiques sur les marches de la Bourse, devant les membres du Collège échevinal et un représentant du Parti socialiste européen. Derrière eux, le public regroupé sur le piétonnier a assisté à la cérémonie dans le calme. Les élèves de l’institut Anneessens-Funck ont formé une chorale et ont chanté entre autres « Let it be » des Beatles et « Happy » de Pharrell Williams. Un groupe d’adultes leur a succédé pour clôturer le rassemblement. Le public est venu au pied des marches de la Bourse déposer des fleurs, allumer des bougies et écrire au sol des messages à la craie. « Je suis là pour dire que la violence ne convaincra jamais », a exprimé Eric, un des participants au rassemblement. « On est là ensemble pour la tolérance et pour vivre encore plus solidaires et unis après les attentats ». Pour Tiago, un jeune Portugais de 18 ans, il était aussi important d’être présent: « Cela fait trois ans que je vis à Bruxelles – je vivais dans le Brabant wallon auparavant – et tout ce qui s’est passé pendant ces trois années m’a fortement choqué et troublé. Il faut qu’on reste ensemble et solidaires. » Une quinzaine de secouristes sont venus allumer des bougies en hommage aux victimes. Gilles De Schepper, responsable de la section locale de Woluwe-Sain-Lambert de la Croix-Rouge, veut retenir de ce 22 mars la collaboration inter-services: « On est intervenus à Maelbeek assez rapidement. Nous avons amené le matériel pour constituer le poste médical avancé. La priorité pour ces victimes-là était d’avoir une salle d’opération et donc on a aidé les équipes médicales sur place en mettant à disposition notre matériel et du personnel infirmier. Dans un deuxième temps, on est allés aider nos collègues au Thon Hôtel. » (Belga)