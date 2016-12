L’ultratop 2016, qui reprend les meilleurs ventes de titres, fait la part belle aux Belges, et en particulier aux Bruxellois : Alice on the roof se place 15ème de la sélection. Y figurent également: le groupe Puggy, Hooverphonic, Kid Noise, Delta, Emma Bale, ainsi que Lost Frequences qui clôt le classement à la 99è place. Au total, 11 singles belges dans le top 100 des meilleures ventes.

Alice on the roof