ULB : action de grève du personnel de nettoyage de l’ISS

Le personnel du sous-traitant ISS en charge du nettoyage à l’Université libre de Bruxelles a cessé le travail ce lundi matin pour non paiement des congés du 29 et 30 décembre derniers. Un piquet de grève a été installé devant le bâtiment D, sur le campus du Solbosch. Ce sont 30 à 40 travailleurs qui sont mobilisés. Ce personnel, environ 80 personnes, effectue les tâches de nettoyage sur le campus. Côté syndicats, la FGTB et la CSC pour l’ISS ainsi que CNE, CGSP-PATG et CGSP-Enseignement pour l’ULB soutiennent l’action. La rencontre avec la direction cet après-midi n’a pas permis de trouver une solution.

Reportage – Yannick Vangansbeek et Julie Martin