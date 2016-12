Un dramatique accident s’est produit cet après-midi près de la gare Uccle-Calevoet. Un homme a trébuché sur le trottoir et est tombé sur les voies alors qu’un tram passait, relate le site RTL-Info. Il a été écrasé et est décédé. Le tram 51 a été interrompu entre Van Haelen et Altitude 100 et le bus 43 entre Globe et Bourdon. (Photo Belga)