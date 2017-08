Uccle : les mariages en plein air rencontrent un grand succès

C’est une première en Région bruxelloise. Depuis un an, la commune d’Uccle propose de se marier en plein air, dans le très romantique parc de Wolvendael. L’idée plait et a déjà convaincu une dizaine de couples. Les demandes se font de plus en plus nombreuses. Shabnam et de Benoît sont les douzièmes heureux élus que la commune unit dans le parc de Wolvendael.

La commune souhaite faire face à cette demande et pourrait bien étendre son offre l’année prochaine pour pouvoir permettre à plus de couples de vivre ce moment. Nouveauté de cette année : les futurs mariés ne doivent désormais plus se déplacer jusqu’à la Maison communale, pour sceler leur union dans le registre. Il est maintenant légal de le signer directement dans le parc.

REPORTAGE de Julie Martin