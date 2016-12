Uccle : le personnel communal payera 200 euros pour le stationnement

Le personnel communal, singulièrement les enseignants, ne devront finalement payer que 200 euros pour leur carte de stationnement, et non les 300 ou 600 euros qui leur étaient initialement demandés, annonce la Dernière Heure. La différence sera prise en charge par la commune. Il aura fallut plusieurs mois de négociations pour parvenir à un accord, lors du dernier conseil communal. Le conseiller communal Ecolo Pierre Desmet, cité par la DH, regrette néanmoins que la mesure ne concerne que le personnel communal et donc pas les professeurs du réseau libre. Les nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er février.