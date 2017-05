Uccle : la succession d’Armand De Decker suscite des vocations au MR

Les élections communales approchent et certains partis préparent déjà le suffrage du 14 octobre 2018. Dans la section uccloise du Mouvement Réformateur (MR), la bataille pour la succession d’Armand De Decker est ainsi lancée. Selon les informations de BX1, il se murmure que le bourgmestre, actuellement empêtré dans l’affaire dite du Kazakhgate et qui fêtera ses 70 ans juste avant cette prochaine échéance électorale, ne se présentera pas à sa propre succession.

Qui donc pourra se présenter comme tête de liste du MR à Uccle en l’absence du tenant du titre, en place depuis 2006 ? Cela discute ferme dans les coulisses. Boris Dilliès, échevin des Finances, de l’Économie et du Commerce, souhaiterait lancer une « primaire » au sein de la section communale du parti. L’idée serait de demander l’avis des 25 membres du conseil de section afin de choisir celui qui prendra cette position en tête de liste, entre trois candidats majeurs : deux clairement annoncés, Boris Dilliès et Marc Cools, échevin en charge de l’Urbanisme, de l’Environnement et du Logement, et un troisième qui doit encore confirmer sa candidature, l’actuel ministre des Affaires étrangères Didier Reynders. L’avis des 350 militants du MR d’Uccle, lors d’une assemblée générale, pourrait également être demandé pour cette « primaire ».

Cependant, la proposition de Boris Dilliès ne plaît pas à tous les candidats. Marc Cools, interrogé par BX1, préférerait ainsi qu’un consensus se dégage entre les trois candidats potentiels afin de désigner un leader sans autre forme d’élection préalable. La décision de la section sur ce dossier devrait tomber d’ici la fin du mois.

La succession d’Armand De Decker annonce donc de nouvelles négociations dans la section uccloise du MR. (Photos : Belga)