Uccle : Jacques Waterlot a disparu, un avis de recherche a été lancé

À la requête du parquet de Bruxelles, la police fédérale nous demande de diffuser l’avis de recherche suivant.

Le jeudi 1er juin 2017 vers 09h00, Jacques Waterlot, un homme âgé de 77 ans, a quitté le home Brugmann situé rue Egide Van Ophem à Uccle. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Monsieur Waterlot mesure 1m75 et est de corpulence robuste. Il a une calvitie et porte une barbe blanche. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon bleu foncé, un T-Shirt bleu clair, une chemise à carreaux bleus et blancs et des chaussures brunes.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via e-mail: avisderecherche@police.belgium.eu.