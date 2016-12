A la frontière entre Uccle et Linkebeek se trouve un parking, à côté de la gare de Linkebeek… 80 places inutilisées et qui pourrait se transformer en beau petit parking de dissuasion Mais ce n’est pas le cas car il manque une couche de macadam et la SNCB, propriétaire des lieux n’a pas les moyens de la poser. 2 kilomètres carrés inutilisés…

Images de Quentin Rosseels