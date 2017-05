Uccle : Avez-vous vu cette adolescente de 14 ans?

Depuis le mercredi 24 mai 2017, Firdaous Bouhaltite Soulaïmane, une jeune fille âgée de 14 ans a quitté son domicile situé à Uccle. Depuis, elle ne s’est plus manifestée. Firdaous mesure environ 1m60 et est de corpulence très mince. Elle a les yeux foncés et les cheveux mi-longs qu’elle porte attachés. Aucune description vestimentaire n’a pu être établie. Il se pourrait qu’elle porte un niqab brun foncé et des gants noirs.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à les communiquer via le numéro gratuit 0800 30 300 ou via le numéro de Child Focus 116 000. Vous pouvez également réagir via email : avisderecherche@police.belgium.eu.