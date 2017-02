Uccle affiche un budget 2017 en équilibre

C’est en séance du Conseil Communal du 26 janvier dernier que le budget 2017 a été approuvé. Un budget à nouveau en équilibre qui présente en recettes un montant de 143.514.598 € tandis que les dépenses s’élèvent à 140.694.749 €. Il en résulte un boni de 2.819.849 €. Le boni cumulé, quant à lui, atteint 15.317.986 €. Ce budget qui s’inscrit dans un principe de vision à long terme traduit la volonté du Collège de consolider les finances communales en menant une politique de gestion attentive et rigoureuse dans tous les domaines d’activités.

Les lignes directrices qui ont régi l’élaboration du budget portent notamment sur un contrôle strict des frais de fonctionnement et leur compression maximale, une maîtrise de la masse salariale ainsi que l’inscription au budget extraordinaire des seuls investissements réalisables en 2017. Si le Collège analyse ligne par ligne chaque dépense et chaque recette, Boris Dilliès, Échevin des Finances, conscient du contexte global qui encourage la prudence, souhaite assurer un service de qualité optimale rendu aux citoyens et ce, au meilleur coût. “Sans démesure mais avec volontarisme, le budget 2017 doit permettre de pouvoir continuer à répondre aux attentes de la population uccloise”, précise-t-il.

Budget 2017 : les recettes et les dépenses

Les rentrées de recettes se situent au niveau du précompte immobilier (36.24%), de la prévision pour les additionnels à l’impôt sur les Personnes Physiques (15.49%) et des revenus en provenance de l’autorité supérieure (28.25%). Les dépenses sont, quant à elles, liées aux frais de personnel (54.04%), aux transferts tels que les dotations vers le CPAS et la zone de police et les subsides octroyés aux asbl (26.17%) ainsi qu’aux frais de fonctionnement (9.38%).

Diminution du taux d’impôt sur les Personnes Physiques

Comme la majorité s’y était engagée lors du précédent budget, celle-ci poursuit la baisse de l’impôt sur les Personnes Physiques. En effet, celui-ci passe de 5.9 à 5.8% et devient l’un des taux les plus bas de la Région. “Cette nouvelle mesure confirme notre souhait d’accompagner les mesures de diminution d’impôt sur le travail, mises en place tant par le gouvernement fédéral que régional”, commente Boris Dilliès.