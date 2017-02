UberEATS dessert à présent tout Bruxelles

A compter du 7 février, les communes bruxelloises qui n’étaient pas encore desservies – ou pas dans leur totalité – pourront à leur tour bénéficier des services de livraison d’UberEATS, qui profite également de cette extension pour lancer ses activités dans certaines communes de la périphérie (Diegem, Zaventem et Vilvoorde).

« Nous sommes très fiers à l’idée d’être le service de livraison de repas qui couvre la zone la plus étendue à Bruxelles. A partir d’aujourd’hui, les habitants de Jette, Berchem, Anderlecht, Evere, Diegem, Zaventem et Vilvoorde pourront également se faire livrer des repas », déclare Stéphane Ficaja, General Manager UberEATS à Bruxelles dans un communiqué.

UN SERVICE EN PLEIN ESSOR

40.000 Belges ont déjà téléchargé l’application UberEATS depuis fin octobre 2016 et ce chiffre ne cesse d’augmenter. Grâce aux 600 coursiers actifs, ils peuvent se faire livrer des repas provenant de plus de 450 restaurants en une trentaine de minutes à peine. La demande est actuellement particulièrement forte à Ixelles, au centre-ville, à Uccle et à Etterbeek.

Deliveroo, le concurrent direct de UberEATS, quant à lui prend l’assaut de Liège et ce toujours via les mêmes conditions : une livraison en vélo et en trente minutes.