La nouvelle idée de Pascal Smet : soumettre Uber et Taxis aux mêmes règles

Le « Plan Taxi » promis par le ministre bruxellois de la Mobilité (sp.a) Pascal Smet serait fin prêt et devrait soumettre tout le monde, taxis classiques, limousines et voitures Uber, aux mêmes règles, rapportent samedi De Tijd et L’Echo. Le nouveau plan, qui trace les contours d’un nouveau cadre juridique, sera bientôt soumis au Conseil consultatif du secteur des taxis.

D’après des sources proches du dossier, le ministre modifierait le régime de licences liées aux véhicules pour accorder des licences individuelles aux chauffeurs (environ 3.000 en activité à Bruxelles). Les chauffeurs d’Uber pourraient également obtenir une licence s’ils respectent les réglementations sociales et fiscales, et suivent avec succès une courte formation. Aussi, le ministre veut améliorer l’offre de taxis en portant le nombre maximum de véhicules autorisés à Bruxelles à 1.800, soit 500 de plus qu’à l’heure actuelle. Ce nombre est équivalent au nombre de chauffeurs roulant aujourd’hui à Bruxelles pour la plateforme Uber. Le cabinet Smet s’est refusé à tout commentaire, en indiquant qu’il souhaitait réserver la primeur de son nouveau plan au conseil consultatif du secteur des taxis.