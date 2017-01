Tunnels bruxellois : Rogier et Léopold II rouverts à la circulation

Les deux tunnels bruxellois, Rogier et Léopold II ont finalement rouverts vers 17h40, une bonne nouvelle pour tous les automobilistes qui circuleront en fin de journée dans le centre de Bruxelles. Le tunnel Léopold II à Bruxelles a été fermé à la circulation en direction du Midi vers 16h00 pour la troisième fois de la journée, d’après le compte Twitter Mobiris. Il avait déjà été fermé dans ce sens vers 10h30, avant d’être rouvert aux alentours de 13h puis brièvement refermé une heure plus tard. En cause à chaque fois: des automobilistes qui font demi-tour à l’entrée du tunnel, un comportement dangereux.